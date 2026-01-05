Z krakowskich ulic zniknęło blisko 20 znaków informujących o wjeździe do SCT.
W ostatnich dniach nieznani sprawcy usunęli z krakowskich ulic blisko 20 znaków informujących o wjeździe do strefy czystego transportu. Naród się budzi, bo SCT dyskryminują obywateli?Sekumbomoboko
Komentarze (163)
@N331:
*W ogóle nie wiedzie do miasta.
W Krakowie SCT obejmuje 90% miasta.
Ale to kraków tu telewizja przynosi milionowe straty a i tak się trzyma tych pasożytów, razem z radnymi i wieloma innymi rzeczami
może zrobić taką listę tych co głosowali i ich nieco prześwietlić? :P czuję kwiatki.
niech sprawia zeby polacy nie musieli takimi jezdzic i sprawdzaja na przegladach czy nowsze faktycznie trzymaja normy to nie bedzie trzeba robic zakazow
co oni mysla ze polacy lubia jezdzic 25 letnimi gruzami zamiast z salonu na gwarancji?
@Gjbgghbhhjj: czyli SCT nie mogła w Warszawie obejmować samego Starego Miasta i musiała zostać ustanowiona na tak ogromnym terenie? Morawiecki przystawił Rafałowi pistolet do głowy i nakazał, żeby SCT była taka duża?
@h225m do stacji miałem bagatela 12 km
Zbiorkom podobnie. Nie wiem skąd przyszła moda gadania w trybie głośnomówiącym w tramwaju, ale powinna tam wrócić.
Najkrótsza forma wyrażenia "jestem znudzonym starym dziadem, który trolluje jakby internet miał z Neostrady"
ULEZ to taki angielski odpowiednik SCT
Nie popieram ale rozumiem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Catmmando: Nie masz racji. To jest bardziej odpowiednik LEZ. ULEZ to wersja ultra.
W sumie to nawet nie jest LEZ tylko CC (Congestion Charge).
Reasumując dałeś linka do najbardziej surowej wersji SCT, a w Krakowie jest wersja najłagodniejsza z możliwych. To są całkowicie odwrotne SCT.