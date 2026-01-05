Te same środowiska które chciałyby bym jeździł wszędzie rowerem albo zbiorkomem sprawiły że jazda Krakowskimi ścieżkami rowerowymi w godzinach szczytu jest walką o życie z kurierami pędzącymi na elektrykach.

Zbiorkom podobnie. Nie wiem skąd przyszła moda gadania w trybie głośnomówiącym w tramwaju, ale powinna tam wrócić.