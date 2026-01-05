Rośnie bezrobocie: wzrost o 38% wśród młodych w Krakowie
W Krakowie, drugim co do wielkości mieście w Polsce, bezrobocie wśród osób do 30. roku życia skoczyło aż o 37,7 procent. - Szukałam pracy od kwietnia i znalazłam coś sensownego dopiero teraz, końcem grudnia.Cierniostwor
Najgorsze jest to, że mieliśmy "płacowego" samograja - sytuację, w której więcej osób przechodzi na emeryturę niż wchodzi na rynek pracy, co mogło pozytywnie wpłynąć na "westernizację" naszych wynagrodzeń, równanie w górę (czyli jedyne słuszne), na modłę krajów zachodnich, gdzie lekarz miałby trzy (170, 200 tysięcy franków), inżynier lub specjalista dwa (ze 100, 120 tysięcy franków), a zwykły robotnik jedno jabłko (50, 60 tysięcy franków).
Zrobiono po polsku. Załatano Filipino i Escobarami,
Do tego ogromne zadłużenie.
@IceBeast: tak, nie stać.
Niestety ale nie wszyscy zarabiają 10tys pln i mieszkają ze starymi.
Tu może być wskazówka.
Kiedyś się szukało pracy, a teraz szuka się sensownej pracy, jak nie, to wybiera się przebywanie na bezrobociu. I tu dochodzimy do sedna - po pierwsze taka sensowna praca musi być, po drugie do sensownej pracy trzeba mieć kwalifikacje. Wniosek - albo sensownej pracy nie ma, albo młodzi nie mają do niej kwalifikacji.
Wygląda, jakbyśmy szli
Korpo kiedyś płaciło 4000 i miało na pęczki inżynierów, teraz nie dość że 2.5x więcej to połowa studiów jest bezużyteczna a w biedronkach już kasy samoobsługowe
i to niby wina studentów?
rządzący do tego doprowadzili, tak jak do masowego sprowadzania imigrantów
rządzących jest to wina, oni za to odpowiadają.
kiedyś nie było chętnych na pielęgniarstwo, bo płace były tam słabe, a robota niewdzięczna. Już nie pamiętasz miasteczka pod sejmem i strajku pielęgniarek? Poprawiły się płace i chętni się sami znaleźli.
Edukację rządzący taką nam zrobili, że studia robisz bo tak wypada. Robotę i tak musisz po znajomości załatwić. W przeciwnym razie kończysz na magazynie, albo na
@szef-admina: Sprzedawanie innym takiego kitu o lepszym życiu to pomysł na biznes sam w sobie. Na dodatek bardzo stary. Kosisz kasę za obiecanki i gównoszkolenia.
Problem ze znalezieniem pracy będą mieli ci po wydumanych kierunkach i bez konkretnego fachu w rękach, w czasach kryzysu musisz umieć cokolwiek sensownego: układać płytki, robić drobne remonty czy nawet dobrze sprzątać, a bieda ci nie zagrozi.
Dużo groźniejszy jest fakt, ze w Krakowie lwią część pensji zjada wynajem, a zwykły człowiek bez żadnego wsparcia nie ma szans na własny kont,
