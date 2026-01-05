600 domów sprzed 3 tys. lat. Sensacyjne odkrycie w Irlandii
Na terenie prehistorycznego grodziska Brusselstown Ring w Irlandii odkryto ślady wskazujące na istnienie proto-miasta sprzed ponad 3 tysięcy lat. Zidentyfikowano około 600 domniemanych platform pod zabudowę mieszkalną na obszarze położonym na południe od Dublina. To bezprecedensowe znalezisko.awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@tenloginnieistnieje: Aktualnie przewaga konkurencyjna trwa krócej nic dawniej, ponieważ Świat stał się bardziej globalny niż lokalny. Szybkość przepływu informacji jest wykładniczo większa.
"ponad 600 domostw sprzed 3 tys. lat" -coś jakby redaktór był wczorajszy.
Tam w międzyczasie przeszedł lodowiec. Wszystko co starsze zostało definitywnie zniszczone. Ale i tego co zostało jest wystarczająco dużo.