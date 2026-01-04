Gracze jeszcze bardziej polubią Linux. Wszystko przez decyzję NVIDII
NVIDIA podjęła ważną decyzję w kwestii wsparcia dla systemu Linuks. Gracze wreszcie będą mogli liczyć na natywną obsługę GeForce NOWochucki
Komentarze (55)
https://www.youtube.com/watch?v=OF_5EKNX0Eg&pp=ygUPbnZpZGlhIGZ1Y2sgeW91
@tellet: @kwanty yhym
Jak ktoś gra mało ale lubi nowe tytuły i ładną grafikę to to jest lepsze rozwiązanie niż inwestycja w sprzęt za 10k.
Moim największym koszmarem jest obudzić się pewnego dnia w świecie gdzie większość graczy gra w gry z Game Pass na GeForce Now
Jak ja nie cierpię subskrypcji
@Kemo: Otwierają. Zatrudnili gościa od nouveau. Zapomniałem jak się ten ich nowy driver nazywa ale i tak to praktycznie ma uwalone wsparcie dla starszych kart a na nowych działa lepiej ale dalej co najmniej 2x wolniej niż zamknięty driver.
@kulorok: to jeszcze pół biedy, zdarzały się sytuacje, że wydawca nie chciał by jego gry były na GeForce now, więc można było też kupić grę, a potem nie móc w nią zagrać.
@Headcrab_B: xDDD ZDARZALY SIE xDDD tam nawet gta v nie ma
Czyli będziesz płacił co miesiąc nie małą subskrypcję, i będziesz czekał w kolejkach i miał limity na grę?
Cześć wspólna zbioru użytkowników Linuxa i zbioru graczy "w chmurze" to są chyba dwie niezbyt rozgarnięte osoby.
@Bpnn: Bo Ty tak twierdzisz? Granie w chmurze jest dla mnie tańsze niż wymiana sprzętu. Poza tym dużo się przemieszczam. Używanie linuxa to z kolei konieczność w związku z tym w jakim kierunku zmierza Windows.
Poza tym nie każdy chce wydawać 10 kafli na sprzęt do grania a na Linuxie nie działają anty
Na początku 2025 roku NVIDIA wprowadzi limit 100 godzin grania miesięcznie dla nowych użytkowników GeForce NOW. Dotychczasowi subskrybenci zachowali nielimitowany czas gry, ale tylko do 1 stycznia 2026 r – po tej dacie ograniczenie obejmie wszystkich.
Firma tłumaczy decyzję chęcią utrzymania "niezrównanej jakości, wysokiej wydajności oraz krótkich – lub zerowych – kolejek”, bez konieczności podnoszenia ceny abonamentu. W praktyce oznacza to jednak zmianę filozofii korzystania z usługi, szczególnie dla najbardziej aktywnych
Natomiast nawet przy najlepszym łączu na nvidia later jest kompresja danych, nie ma prawdziwego full hd no i np na steamie nie zapisuje ci screenshotów do biblioteki.
A, byłbym zapomniał: Audi Kwattro, Kwentin Tarantino i aplikaja KwikTime