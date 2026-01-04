NVIDIA wprowadza ograniczenia

Na początku 2025 roku NVIDIA wprowadzi limit 100 godzin grania miesięcznie dla nowych użytkowników GeForce NOW. Dotychczasowi subskrybenci zachowali nielimitowany czas gry, ale tylko do 1 stycznia 2026 r – po tej dacie ograniczenie obejmie wszystkich.



Firma tłumaczy decyzję chęcią utrzymania "niezrównanej jakości, wysokiej wydajności oraz krótkich – lub zerowych – kolejek”, bez konieczności podnoszenia ceny abonamentu. W praktyce oznacza to jednak zmianę filozofii korzystania z usługi, szczególnie dla najbardziej aktywnych Pokaż całość