Polskie sądy w pełnej okazałości.
sytuacja bez wyjścia w zasadzie jak się walczy z taką świtą, to jest polska właśnie...
@galaxico: przecież ona specjalnie tak pokazuje żeby pokazać mimiką że formalnie nie mogą zarzucić stronniczości
Takich sobie ten tępy naród wybiera reprezentantów do rządzenia...
Komentarz usunięty przez moderatora
Nie ma sprzężenia zwrotnego, które reguluje takie rzeczy. Kwestią czasu jest to, jak trafią na kogoś kto nie będzie mieć nic do stracenia, a i tak będą udawać, że to nie wina instytucji a ludzi...
Toż to lewactwo na najwyższym poziomie, ludzie, dla których własność jest w zasadzie przestępstwem, a dorobienie lub posiadanie czegokolwiek ponad minimum powinno spotykać się z surową karą.