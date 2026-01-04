Zawsze mi się podobało w tym kraju, że jak mamy skonfliktowane ze sobą strony, to i tak używają słów pan/pani/przepraszam/proszę. Kiedyś, gdy panowały inne standardy, to może miało to sens. Dzisiaj, jeżeli się konfrontujesz z drugą osobą, to używanie takich słów jest jedynie oznaką słabości. Tu trzeba siły i zdecydowania, a nie próbować przebłagać cwaniaków i jeszcze przepraszać za to, że można im sprawić przykrość