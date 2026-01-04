Władze krakowskiego lodowiska publikują nagranie. "Skontaktuj się, jeśli chcesz
Zarządcy Ice-Park Kraków opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać klienta celowo niszczącego taflę lodu. Jego działania doprowadziły do uszkodzenia instalacji chłodniczej i wycieku glikolu, co stanowiło zagrożenie dla innych użytkowników. Władze lodowiska apelują o odpowiedzialne zachowarybak_fischermann
Komentarze (29)
@Hibernetyk: przecież to jest nagrywany komórką monitor, w dodatku w pionie.
@yannikto: co to za gwara :D
A że się okazało że to jakiś przewód instalacji chłodzącej to inna sprawa.
Oczywiście dość typowa "bezmyślność" nastolatka, ale z drugiej strony chyba urządzenia powinny być pod lodem, a nie praktycznie na powierzchni.
@enterprize: Nie, mozliwość komentowania wyłącza się wtedy gdy ludzie okazują się zbyt wielkimi debilami, by umieć kulturalnie skomentować artykuł. Jedyny powód dla którego utrzymuje się w ogóle możliwość komentowania w polskim internecie to większa monetyzacja i zasięgi. Gdyby nie to to nikt by nie chciał mieć pod każdym artykułem festiwalu urojeń i paranoidalnych wysrywów ze skrajności w skrajność + fanatyczne mieszanie do wszystkiego polityki + "nie
@intri: To jest "branżowy standard".
Jak kupisz sobie kamerę monitoringu za 500zł, to ona będzie wysyłać po sieci ethernet do serwera NAS za 1000zł piękny obraz 4k, w formacie który otworzy każdy komputer, każdy