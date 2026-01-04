Nauka dla każdego wykopka. W kontaktach z urzędami, ZAWSZE!!!!, ale to ZAWSZE!!!!! musicie mieć potwierdzenie ze strony urzędu o dokonanym zdarzeniu. I nieważne czy to jest sprzedaż samochodu, czy przepisanie czegokolwiek. Ma być potwierdzenie z pieczątką i podpisem urzędnika. Koniec kropka. Pani składając w kancelarii sądu oświadczenie, na swojej kopii powinna mieć pieczątkę, że zostało ono przyjęte. Wtedy problemów by nie miała.