A jak wygląda sytuacja gdzie zwyczajnie nie chce zatrudnić kobiety, bo nie mam do tego warunków? Praca fizyczna, dotychczas sami faceci zatrudnieni, w firmie jest tylko jedna szatnia i łazienka i nie ma możliwości wyznaczenia drugiej (damskiej szatni i prysznica). Mimo wszystko muszę dać ogłoszenie neutralne płciowo i po prostu odrzucać kobiety? Czy napisać w zakresie obowiązków noszenie ciężarów powyżej 20 kg przy pracy stałej?