Państwowa firma Orlen nie stosuje się do nowych przepisów Kodeksu Pracy?
Oferta pracy Orlenu z 30.12.2025 czyli kilka dni po wejściu przepisu art. 183ca par. 3 w Kodeksie Pracy wdrożonego przez lewicową Ministrę. Nie ma ani informacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia ani neutralności płciowej.galaxico
najlepsze
was/were już cało/e w skowronkach
@Mario_Barc: jak ktos zna kategorie zaszeregowania Haya to wie ze widełki w danej kategori sie zazebiaja i w praktyce mozna zarabiac na stanowisku junior tyle co senior, a senior tyle co principal. Roznica taka ze junior bedzie na koncu widełek a senior na poczatku.
Do tego rownosc pciowa - tez jest prosty sposob, doswiadczenie na dane
@karolbanas1982: Możesz napisać pozew o co chcesz, ale nie ma gwarancji, że sąd będzie to rozpatrywał.
Napisz te bzdety neutralne płciowo i po prostu wywalaj CV kobiet.
Taki idiotyzm nam zaserwowali i teraz trzeba się męczyć.
Do tego jeszcze od lutego wchodzi bubel zwany Ksef i czuję, że ten rok będzie wesoły.