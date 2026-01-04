Moja siostra mieszka na wsi z rodziną, a pracują w mieście. Wszystko zależy, jak daleko to miasto od domu. W tym przypadku to tylko 30 minut, a na wsi mają dom, a nie mieszkanko. Warto promować taki model życia. Do tego potrzebna też jest rozwinięta komunikacja. Gdybyśmy mieli szybkie pociągi jak we Francji, to może wiele osób z mniejszych miejscowości nie przeprowadzałoby się do miast wojewódzkich tylko po to, że mają blisko Pokaż całość