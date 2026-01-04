Kto skorzysta na protestach w Iranie?
Protesty w Iranie rozpoczęli sklepikarze z Wielkiego Bazaru w Teheranie, którzy w ten sposób zareagowali na gwałtowny spadek kursu waluty. Grupa ta jest uważana za znaczącą siłę polityczną, która na ogół popiera irańską teokrację. Zostaną zmuszeni czy przekupieni?Poludnik20
Trochę zaskoczyła mnie odpowiedź, bo dostałem wypowiedź, że nie i mają nadzieję, że USA przyjdzie i ich wyzwoli. Mimo wszystko tak bardzo nienawidzili obecnego rządu, że chcieli aby napadł na nich obcy kraj. Dobrze pamietają Rewolucję Islamską i bezsens przemocy jaka przyniosła. To
Znam osobiście ludzi którzy by chcieli żeby przyjechał Putin, wyzwolił nas od tej wstrętnej UE i przywiózł swojego Bieruta, bo za komuny to była przynajmniej praca i porządek a nie to co teraz.
I wiesz co nie sądze aby byli reprezentowali wszystkich a nawet część naszego społeczeństwa.
I wiesz co mam poważne wątpliwości aby większość Irańczyków chciała aby USA im przywiozło w walizce 'kolejnego Pahlawiego".
A opłaci się albo nikomu, albo przede wszystkim Iranowi jeśli tym razem się uda pogonić "ludzi boga".
Białoruś: Upadły kraj, sympatyczni ludzie
Rosja: Upadły kraj, podli ludzie
Podróżowałem po Iranie, podobnie jak kolega powyżej. Byłem tam dwa razy w 2018 roku, a także w 2020 i 2023. Mam nadzieję wybrać się tam ponownie w tym roku, aby świętować z rodzina irański Nowy Rok - Nowruz.
Persowie to wspaniali ludzie bardzo ciepli, uczynni, gościnni o wielkich sercach. Iran to ogromny, różnorodny kraj: od gęstych lasów w prowincji Raszt po pustynie
@Hanys_Mori: chciałbym, żeby ten wpis się szybko zestarzał