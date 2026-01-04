To może ja też się wypowiem, skoro każdy pisze to, co uważa.

Podróżowałem po Iranie, podobnie jak kolega powyżej. Byłem tam dwa razy w 2018 roku, a także w 2020 i 2023. Mam nadzieję wybrać się tam ponownie w tym roku, aby świętować z rodzina irański Nowy Rok - Nowruz.

Persowie to wspaniali ludzie bardzo ciepli, uczynni, gościnni o wielkich sercach. Iran to ogromny, różnorodny kraj: od gęstych lasów w prowincji Raszt po pustynie Pokaż całość