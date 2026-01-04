UK: Brexit miał ukrócić imigrację ale coś nie wyszło
Brytyjczycy głosowali za Brexitem bo im podobno Polaki i Rumuny zabierały pracę na zmywakach. Teraz mają 2-3 razy więcej imigrantów tylko nie z Europy, a z trzeciego świata.galaxico
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Komentarze (78)
najlepsze
Na początku David Cameron, chcąc wzmocnić swoją pozycję wśród Torysów, postanowił rozpisać referendum w sprawie Brexitu, będąc przekonanym, że je wygra. Okazało się jednak, że populiści byli silniejsi. Głównymi napędzającymi Brexit byli Nigel Farage i Boris Johnson.
Cameron szybko ucieka z tonącego okrętu i podaje się do dymisji. Jego następczynią zostaje Theresa May – kobieta bez charyzmy, która kompletnie nie radzi sobie z negocjacjami z UE. W efekcie zostaje
Ale to nie dowodzi, że Brexit przyspieszył realny wzrost gospodarki, bo ten wzrost wynika głównie z inflacji i zmian kursu funta wobec dolara.
Realny PKB i PKB per capita rosły wolniej niż w USA i w wielu krajach UE, więc ekonomiści mówią
GBP/PLN może spadać nawet wtedy, gdy GBP/USD rośnie, bo PLN w tym okresie był relatywnie mocny.
A teraz konkrety:
1. Weźmy kluczowy punkt odniesienia: 2020 (COVID + Brexit) GBP/USD
dołek 2020: ok.
@MagicznyMariusz: na to wygląda niestety
https://m.youtube.com/watch?v=SiXFio0T05U
To lekcja dla nas, żebyśmy analogicznie nie zatęsknili za Ukraińcami.
No i? Przecież Somalijczycy nie pracują na zmywakach.
:)
To jest bardzo cenna lekcja dla Polski - nie ma sensu ucieczka z komuszej UE jeśli samemu ma się komuchów u władzy. Polexit musi się wiązać z odesłaniem popisowych postkomuchów na bambus.
@Bartholomew: O to, to. Ewentualny polexit mógłby być szansą dla Polski tylko i wyłącznie gdyby Polska miała naprawdę ogarniętych i silnych przywódców. A nie ma i nie zapowiada się żeby to się miało zmienić w najbliższych dekadach.
Jak on płacze wiedząc że operacja wojskowa może mu się wówczas udać.
@Usmiech_Niebios: W to chyba już nawet najwięksi fantaści nie wierzą xD
Ukraina niedawno zezwoliła na wyjazdy potencjalnym poborowym, widać transfery pieniężne od Ukraińców pracujących zagranicą są wiecej warte jak te 10k żołnierzy więcej
Dla jednych to teoria spiskowa, dla innych to po prostu fakty ;)
(2) żeby sądzić, że polityczne k---y pełniące właściwie w każdym kraju najwyższe stanowiska są odporne na korupcje, zastraszanie albo obietnice udziału w "globalnej władzy". Oraz (3) żeby nie widzieć dziwnej, "przypadkowej" zbieżności