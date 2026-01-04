POLSKA PLANTACJA CUKRU W BRAZYLII
Podczas podróży po Brazylii dostałem prezent - kilogram cukru. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby cukrownia nie nazywała się "DOM POLSKI". Skontaktowałem się z firmą (mówili po polsku) i pojechałem zobaczyć, jak powstaje cukier w Brazylii.mateoaka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
- Doceń
Komentarze (9)
najlepsze
Kupował bym gdybysmy podpisali umowę z Mercosur.
@RuchaczSpychacz: Byś nie kupował, to malutka, lokalna produkcja. Kupowałbyś za to cukier, który w Brazylii robi pan Niemiec xD