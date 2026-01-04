Obrona Sebastiana M. zleciła prywatną ekspertyzę
Najnowsze informacje dotyczące procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, przeszły w Piotrkowie Trybunalskim niemal bez echa. Tymczasem ujawniona w toku postępowania linia obrony zaczyna zaskakująco zbiegać się z tezami, które wcześniej opisywała Gazemarbar4241
Spróbuj pojechać na dojazdówce 50km/h czyli to co przewidział producent, chętnie popatrzę. Jak już opanujesz tą sztukę, proszę wjedź na autostradę i popatrzymy po jakim czasie zatrzyma cię policja za zbyt wolną jazdę lub bo ktoś cię zgłosił że jeździsz jak pijany.
Mam nadzieję że sąd nie nabierze się na to.
Moim zdaniem taka linia obrony to coś na zasadzie jak by młody Sebek latał bokiem po mieście swoją starą beemką, wjeb*ł się w przystanek pełny ludzi bo nie opanował gruza, zabił kilka osób a obrona by się czepiła jednego zabitego bo był w knajpie,
Analizy czarnej skrzynki z BMW nie pozostawiają złudzeń.
@gundajev: To ja nie wiem, na jakich oponach i na jakich kołach jeździłeś. Taka dojazdówka, jeżeli nie jest pełnowymiarowym kołem z normalną pełną felgą (np. toyota dorzuca normalną aluminiową piątą felgę a nie dojazdówkę). zmienia geometrię zawieszenia. Przy ostrym hamowaniu na 100% zniesie Ci pojazd.
Poza tym takiej opony zwyczajowo nie wymieniasz
@Krupier: nie jest Ci wstyd?
Ten tutaj po zgaszeniu go aż musiał mnie na czarno wrzucić. xD Płatki śniegu, wszędzie rozemocjonowane płatki śniegu.
A drugi dzban (pic rel.) to nawet sobie tag #szybkoalebezpiecznie prowadzi. XDDD Ale ten to chyba już 3/4 wykopu ma na czarno, bo blokuje każdego, kto go zgasi w rozmowie. XD
@Krupier: Mam przypomnieć, że tylko przez przypadek gość w ogóle jest oskarżony?
O nieudolności wymiaru ścigania, któremu zajęło kilka lat ściągnięcie bandyty do
@dwaplusdwatocztery: jesteś naprawdę taki głupi czy tylko się z nami droczysz?