Czy roboty zastąpią w przyszłości kobiety?
Firmy takie jak Realbotix zaczynają produkować roboty o aparycji kobiet. Jeżeli takie wynalazki będą dopracowane to będzie mocna alternatywa dla kobiet szczególnie na potrzeby mężczyzn wykluczonych na rynku matrymonialnym.galaxico
@Cadfael: dlatego każdy będzie zadowolony, facet będzie miał do kogo się odezwać czy zaruchać nawet jak to będzie robot, a kobiety nawet te po 30 i otyłe będą mogły spokojnie czekać na swojego faceta minimum 8/10 z prywatną firmą nieniepokojone przez jakiś Mariuszy którzy są jakimiś magazynierami, kierowcami tirów, budowlańcami czy innymi (ha tfu) fizolami.
@heniek_8: zadam poważne pytanie
Co potrafi kobieta, czego nie potrafi zrobić mężczyzna? Do czego jest potrzebna kobieta (albo mężczyzna w zależności z jakiej perspektywy patrzymy), czego mężczyzna nie zrobi?
Bo na ten moment to ja tylko słyszałem, że mężczyzna kobiecie nie jest do niczego potrzebny. No więc odbijam piłeczkę i pytam się o to
Może nie wygrać. Kobiety poczują się zagrożone i zablokują rozwój tego...
Roboty nie mogą być tak głupie.