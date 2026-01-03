Nagranie ze spalonego w sylwestrową noc w klubie w Szwajcarii
Zginęło około 40 osób, a 119 jest rannych, w tym większość ciężko. Sufit się pali a pokolenie smartfona zamiast uciekać to stoi i nagrywa... no ale film na tiktoka sam się nie zrobi...konkarne
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
@Conrad_PL: Tak, jak napisałem powyżej: "Patrząc na historię Rosji, powiedziałbym, że oni mają permanentne "Hard Times". Tylko z jakiegoś powodu nie pojawiają się "Strong Men" [...]".
@jegertilbake: Chodzi o to, że nagrodę Darwina przyznaje się osobom, które nie przekazały swoich genów, więc z założenia muszą to być osoby bezdzietne.
Komentarz usunięty przez moderatora
zdjęcie 2015r
Kompletna głupota. Ja bym wolał dodać wpis na mirko i zrobić jakieś znalezisko. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora