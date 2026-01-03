Firmy pod ścianą. Czy to początek kryzysu na polskim rynku pracy?
Rynek pracy zaczyna wysyłać niepokojące sygnały. Dwucyfrowy wzrost kosztów zatrudnienia przełożył się na szybszy wzrost bezrobocia i zapowiedzi zwolnień grupowych w kolejnych branżach.galaxico
Budżetówka przecież nie produkuje niczego, co można by spieniężyć...
Firmy biją drzwiami i oknami żeby tu inwestować, tak perspektywiczny kraj. Widzę to po mojej sporej firmie (>5000 pracowników w korporacji w Polsce). Wszystkie
Oczywiście wina:
- Tuska/PiSu
- 800+
- lewackiej EU
- wysokiej pensji minimalnej
@loczyn: Polacy zarabiają mniej niż obywatele najbardziej rozwiniętych/najzamożniejszych państw na świecie? Jak to możliwe?
ale nikt mi nie zapłaci tyle żebym mógł
swoje marzenia, te słodkie marzenia spełnić
wiesz, własny dom, własna ziemia - cennik
Niektórzy to mają w pracy luz, tacy już mają rodzinę...