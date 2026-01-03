Nie się nie dzieje, składki za ZUS idą w górę, minimalna rośnie w zastraszającym tempie, PIP dostanie nowe uprawnienia (chociaż to sprawa rozwojowa), demografia leży, lewica dokłada nowe dni wolne i przywileje pracownicze, ceny energii jedne z najwyższych. Politycy co chwilę mówią, że za chwilę nas Rosja zaatakuje.

Firmy biją drzwiami i oknami żeby tu inwestować, tak perspektywiczny kraj. Widzę to po mojej sporej firmie (>5000 pracowników w korporacji w Polsce). Wszystkie Pokaż całość