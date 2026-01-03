W Polsce powstanie specjalna droga na wypadek wojny
Projekt zakłada możliwość szybkiego transportu znacznej liczby wojsk, szacowanej na około 100 tysięcy żołnierzy w krótkim czasie. Koszt tej wielkiej inwestycji wstępnie jest szacowany na 12 miliardów złotych.ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- 100
- Odpowiedz
Komentarze (100)
najlepsze
Cos robia - zle, nic nie robia zle. Tylko pis jest idealny, ewentualnie konfederacja (ale tylko ta konfunia, ktora aktualnie pasuje do narracji, mozna wybierac do woli, bo rozne sa).
No ale jak napiszą że to INFRASTRUKTURA WOJSKOWA to pewnie Unia sypnie groszem.
nic te dekle nie wyciągają wniosków z wojny NA Ukrainie....
Droga o której mowa w wykopie ma pomóc szybko przemieścić spore ilości wojska w kierunku potencjalnego frontu.