Chodzi o glob krążący wokół pulsara czyli "zombie-gwiazdy", która powstała po potężnej eksplozji supernowej.

Problem polega na tym, że taka eksplozja powinna zmieść wszystko w promieniu milionów kilometrów, albo wręcz wyparować pobliskie planety. Tymczasem Webb widzi tam świat, który przetrwał to piekło albo co jeszcze dziwniejsze ulepił się z pyłu pozostałego po wybuchu już "po wszystkim". To odkrycie wywraca do góry nogami naszą wiedzę o tym, jak odporne są układy planetarne.