Webb odkrył coś dziwnego. Wokół pulsara krąży planeta, której istnienie trudno j
Teleskop Webba odkrył planetę, której istnienia jest trudne do zrozumienia na gruncie współczesnych teorii.agentmb
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Teleskop Webba odkrył planetę, której istnienia jest trudne do zrozumienia na gruncie współczesnych teorii.agentmb
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (18)
najlepsze
WIDEOREJESTRATORÓW i kamerek IP na budunkach
tego jest W CIUL i nic, zero ufo
było to widać u nas gdy spadł kawałek falcona i nawet o 1 w nocy auta wrzucały smugę na niebie i monitoring domowy
Problem polega na tym, że taka eksplozja powinna zmieść wszystko w promieniu milionów kilometrów, albo wręcz wyparować pobliskie planety. Tymczasem Webb widzi tam świat, który przetrwał to piekło albo co jeszcze dziwniejsze ulepił się z pyłu pozostałego po wybuchu już "po wszystkim". To odkrycie wywraca do góry nogami naszą wiedzę o tym, jak odporne są układy planetarne.
1. w poczatkowej fazie byly bardzo blisko siebie, gwiazdy mogly byc niemal sklejone, wybuch
No jak takie idiotyzmy krążą w kosmologii, to teraz się dziwcie.