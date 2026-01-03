Ale liczba urodzeń w danym szpitalu nie jest miarodajna. Rodzice wybierają szpital ze wględu na personel czy wyposażenie. Dlatego są szpitale powiatowe, które mają urodzenia na poziomie 1400, ale znaczna część rodziców jest spoza danego powiatu. Nie zmienia to faktu, że dziecko jest przypisane do tego szpitala, w danym miescie. Co prawda pozniej rodzice wracają do domu, ale statystyka mowi, jakoby tutaj przybywało mieszkańcow, albo znacznie ubywało.

Pozniej patrzymy na liczbę ludności Pokaż całość