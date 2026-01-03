Demograficzny exodus małych miast. Liczba urodzeń w Lubawie spadła o 40% w rok.
W mieście liczącym około 10k mieszkańców urodziło się zaledwie 56 dzieci. To spadek o 40% w ciągu jednego roku. Takich miast i gmin w całej Polsce jest masa jak np. Będzin -30% czy Kołobrzeg -60% spadku urodzeń w ciągu roku. Jest źle a będzie jeszcze gorzej.galaxico
@Paolo100: za metr kwadratowy oczywiście trzeba dodać
Pozniej patrzymy na liczbę ludności
Nie potrafię pojąć czym kierują się kobiety chcące wyeliminować swoją pulę genetyczną z obiegu. Podejrzewam jednak, że zostały zmanipulowane przez mainstream, który wmówił im, że przedstawiają większą