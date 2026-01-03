Commodore 64 Ultimate - Ostateczna recenzja [Unboxing, Test, Specyfikacja, Wady]
Po ponad 30 latach Commodore 64 oficjalnie powraca na rynek! W dzisiejszym odcinku sprawdzamy najnowsze Commodore 64 Ultimate w wersji Starlight. Czy sprzęt oparty na FPGA, z wyjściem HDMI i Wi-Fi, jest wart swojej ceny? I o co chodzi z tą wyginającą się klawiaturą?borgbis
- 33
Komentarze (33)
@borgbis Nie wraca. To coś to nie jest Commodore 64, tylko jego symulacja zrobiona w FPGA - kuleje SID, kuleje obsługa zaawansowanych cartridge'y (podobno SuperCPU lepiej nie podłączać, bo się coś może zjarać), User Port schowany gdzieś w środku, nie zrobisz praktycznie żadnych oryginalnych modów sprzętowych. Zakop - informacja nie prawdziwa.
Ponadto jeden cwaniaczek od tego urządzenia zebrał na Indiegogo kasę
@borgbis: Z mojego punktu widzenia to jest podróbka. Dużo lepsza, niż TheC64 - ale wciąż podróbka.
Jakby zaczęli produkować oryginalne chipy (wiadomo, że proces technologiczny nie był już ten sam - więc należałoby je oznaczyć jako kolejne rewizje), wzięli mniej-więcej oryginalny layout płyty głównej Commodore 64 (ewentualnie z jakimiś niewielkimi zmianami - np. pamięcią SDRAM, dostosowaniem do zasilania przez
@MarekAnatol: Mówiąc krótko? Podpierdzieliło je i
Z kilkoma tysiącami km klasycznych stabilnych gier.
W Defender of the Crown albo Pół Imperium do dziś sobie grywam. Na pececie
Taka jest moja opinia.
Niby emulacja, ale przez FPGA, wiec bardzo precyzyjna, a i tez bedzie dostawac aktualizacje.
i dopiero teraz się odpaliłeś, jak od 4 dni już skończyła się obniżona cena i sprzedaż siadła do zera? Kto chciał kupić, to kupił.
Natomiast od pół roku w odcinkach newsowych na naszym kanale był poruszany temat C64U i to dość dogłębne.