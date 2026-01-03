Większość kupujących takie retro emulatory kiedy pogra w gry z epoki, to nagle się orientuje, że pamięć dziecka a faktyczna jakość tych gier są od siebie bardzo oddalone. Tylko pojedyncze tytuły mogą być nadal interesujące i to nie za długo. Granie w to dłużej to gwarantowane krwawienie z oczu i uszu.

Taka jest moja opinia.