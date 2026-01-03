U mnie standardowo wygląda to tak: sprzedawca kłamie odnośnie deklarowanego czasu wysyłki, np. obiecuje wysyłkę w 24h. Później tej przesyłki w tym czasie nie realizuje, nie informuje o opóźnieniach a na pytanie czy zamierza wysłać produkt tłumaczy się, że "przewidywany czas dostawy" jaki pokazuje allegro to nie oni ustalają, co w ogóle nic nie ma do ich własnej deklaracji.

Więc po paru takich razach wystawiam negatywy przy opóźnieniach i tyle. Sprzedawcy są Pokaż całość