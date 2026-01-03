Po Allegro grasują szantażyści. Dajcie prezent albo zniszczę wam reputację
Najpierw klient dokonuje zakupu i finalizuje transakcję, często nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń co do produktu ani obsługi. Następnie, bez wcześniejszego kontaktu ze sprzedawcą, wystawia negatywny komentarz nierzadko zawierający nieprawdziwe lub przesadnie krytyczne uwagi obniżając oceny zaStopa_Szopa
Komentarze (65)
To dopiero była by ROSYJSKA RULETKA.
@yy4Olo: Jak Ty to robisz? ლ(ಠ_ಠ ლ)
@Zbyszek_Kudriawcew: Ostrożnie ;))
jak ktoś dużo sprzedaje to mu zwisa czy ma 99% czy 100% pozytywnych opinii, bo nikogo to nie interesuje
największy minus to, że nie można kogoś zablokować na stałe, tylko na 6 miesięcy
@Milegodniawszystkim: Równie największy jest taki, że nie można zablokować nieuczciwego sprzedawcy.
@ZawodowyMacherOdLosu: zdaje się że celem sprzedaży online jest zdobycie dostępu do klienta z całej Polski a nie wyłącznie okolic sklepu.
Oczywiście można mieć sklep online ale znów trzeba jakoś poinformować klienta o sobie co nie jest łatwe,
Więc po paru takich razach wystawiam negatywy przy opóźnieniach i tyle. Sprzedawcy są
ale przecież z opisu to wina allegro bo ono deklaruje za nich czas wysyłki jak więc sprzedawca kłamie skoro to nie on daje info o czasie wysyłki? No sorry opi-e ale to jakbyś np. robił na kasie w biedrze a ja bym Ciebie o--------ł za kruczki w promocjach albo że czekolada ma 90g.
IHMO to takie praktyki powinny być prawnie zakazane ale jebiesz nie
Chyba, że tylko oni go mają bo to np. palarnia kawy.