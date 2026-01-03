Śmieciówki zostają. Ruch Tuska szokuje
Państwowa Inspekcja Pracy miała w końcu zyskać zęby, wkraczać do firm i nakazywać zmianę umowy pracownikom, którzy są na śmieciówkach albo na B2B. To miał być koniec dziadostwa, okradania pracowników i okradania państwa. Aż tu nagle obudził się premier Tusk i całą machinę nagle zatrzymał.martty
Komentarze (105)
Tak, jak możesz wybrać w pewnych sytuacjach sposób opodatkowania.
Tylko np. firma Generalli zatrudniała latami pracowników na śmieciówkach (żona straciła 3 lata bo były bezskładkowe) za marne grosze bez prawa do płatnego urlopu. Praca była w jednym miejscu, w ustalonych godzinach i pod nadzorem - spełniała zasady do umowy o pracę.
Więc tak, dopóki obie strony się godzą i płaca jest na tyle godziwa, by można było z niej
@kolonosko:
No i właśnie tacy powinni mieć skuteczne narzędzie aby zgłosić to gdzie trzeba. Podobnie zresztą kurierzy, którzy masowo są zatrudniani jako podwykonawcy a jak się nie podoba
@8kiwi:
Bo to podatek, który najbardziej uderza w klasę średnią, czyli ludzi zbyt przestraszonych utratą tego, na co ciężko zapracowali, zbyt zajętą utrzymaniem statusu i mniej skłonną do agresji w przeciwieństwie do klasy niższej, której daje się rozmaite ulgi aby nie wszczynali rewolucji oraz wyższej, która ma realne możliwości i zasoby aby zrobić politykom wkoło d--y i przez to jest nietykalna.
Moim zdaniem własna
@JanTadeusz: tak wlasnie mysla korporacje o ludziach.
@czorny_m: No tak, nie wiem kto pomyślał, że dobrym pomysłem będzie nadawanie urzędnikom de facto sędziowskich uprawnień, do zmiany warunków umowy zawartej przez obie strony. Dosłownie już dzisiaj istnieje instytucja, która się tym zajmuje, czyli sądy pracy, tylko tutaj problem w tym, że taka sprawa trwa średnio 1000 dni.
A w
@ty_to_chyba_lubisz: podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Za składkę masz emeryturę, rentę, świadczenia chorobowe oraz wypadkowe i NFZ (dla którego nie znajdziesz alternatywy w razie zachorowania na przykład na nowotwór)
Umowa śmieciowa to smutne narzedzie za którym sie chowa iluzoryczny dobrobyt tego narodu
@Danuel: PO nie jest ani partią rynkową, ani socjalną. Nie jest też centrowe. PO pod kątem gospodarczym to najbardziej obrzydliwy, ohydny, odrażający twór ekonomiczny. Drenuje kieszenie ponosząc podatki, ale jednocześnie zostawia jak w kapitalizmie człowieka samemu sobie. Czyli płać, ale radź sobie sam.
Lewica zbiera podatki, by finansować służbę zdrowia, miejsca pracy. Kapitaliści dają ci odpowiedzialność za własne życie za cenę wolności. A PO? Powtórzę, radź