No to chyba dobrze zrobił, nie wiem co nim kierowało, ale w obecnej formie ustawa była nie do przyjecia. W teorii miała chronić pracowników przed narzuconymi niekorzystnymi umowami, ale w praktyce mogła być narzędziem do udupiania mniejszych przedsiębiorstw. Myślę że szybko zrobilby się z tego duży b----l, a niektórych decyzji nie dałoby się odkręcić. Nie tędy droga. Dawanie urzędnikom zbyt dużych uprawnień bez żadnej odpowiedzialności to jak dawanie małpie karabinu.