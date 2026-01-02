Według moderacji to jest informacja nieprawdziwa
Policja otrzymała ponad 1200 zgłoszeń, ale zareagowano tylko na niewielką część i skazano jedynie 3 mężczyzn. Niezwłocznie zostało również zaostrzone prawo dotyczące przestępstw se**ualnych. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii oficjalnie przepraszał kobiety za to, że "pozostawiono je na pastwę losuJanTadeusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
I wygląda na to że wahadło właśnie odbija w drugą stronę. Czekamy więc na realizację
https://wykop.pl/ludzie/gerwazy-oko
@Restrukturyzacja: To jest paradoks neuropka, innych wysyła do Białorusi, a sam nie pojedzie do swojego komuszego raju.
W sumie lewactwo tak już ma, wprowadzili swoje porządki w Kaliforni, tak że nie da się żyć, to emigrują do teksasu i tam od nowa zaczynają budowę komunizmu. Więc niby oficjalnie wszyscy klaszczą dupami na to jak rozkwita zachód, ale dobrze
@gietus: *najgłębiej.
Chcącemu nie dzieje się krzywda, kobiety tego chciały bo wiemy jak głosują. Moja rada nie pomagać.
@NocnyFuriat:
Putin Wszechmocny