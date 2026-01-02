Sierżant Doris z grzywną za n-------i
Była policjantka Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, Dorota K., znana szerzej jako Doris, została skazana jedynie na karę grzywny po tym, jak będąc jeszcze w służbie, złapano ją z narkotykami w torebce. To nie jedyne wydarzenia kryminalne końcówki ubiegłego roku.podejrzanitv
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Wybitnie w---------e jest, że nawet taki glonojad z IQ 70 jest uprzywilejowany w tym g---o kraju.
Zmieńmy ustrój, weźmy mnie na dyktatora a zrobię porządek :D