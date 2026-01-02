KRYZYS mieszkaniowy w USA
Bardzo ciekawa analiza opisująca przyczyny kryzysu mieszkaniowego w USA. Rozdziały: Zakazy budowlane, Miasta na kredyt, Wall Street kupuje, Zamrożony rynek, Blokady sąsiedzkie. Długie ale warto zobaczyć, otwiera oczy.PennyroyalTea
@Anderande: Nic z tym nie robią, bo jakakolwiek ingerencja w sferę własności prywatnej to dla nich:
SOCIALISM!
Nie musicie dziękować.
Czyli obszary, gdzie urzędnik decyduje co można budować np. tu niskie domki, tam firmy (nawet najmniejszy warsztat) itd. a potem wszędzie korki bo ludzie muszą jeździć daleko do pracy, rano w jedną stronę, po południu w drugą stronę.
Tymczasem w Chinach hale powstają na wsiach bo tania ziemia i mieszkańcy mają pracę na miejscu. A
Ciekawe dlaczego... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
