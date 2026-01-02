08:38 gość opowiada o tym jak wprowadzili w USA... polski Plan Ogólny co doprowadziło do kryzysu :P

Czyli obszary, gdzie urzędnik decyduje co można budować np. tu niskie domki, tam firmy (nawet najmniejszy warsztat) itd. a potem wszędzie korki bo ludzie muszą jeździć daleko do pracy, rano w jedną stronę, po południu w drugą stronę.

Tymczasem w Chinach hale powstają na wsiach bo tania ziemia i mieszkańcy mają pracę na miejscu. A Pokaż całość