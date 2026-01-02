Nawet najprostsza stacja lutownicza jest lepsza do długiego lutowania. Ta lutownica waży chyba pół kilo jak nie więcej... trzymanie tego przez 2-3 godziny potrafi zmęczyć... o precyzji nie wspomnę.



Ale super się sprawdza jak trzeba przylutować coś szybko pod dziwnym kątem (bo w urządzeniu wiszącym pod sufitem, bez demontażu).... Miałem taką czarną (chyba wcześniejszą wersję, bez przełącznika mocy), przegrzałem ją od zbyt długiego użytkowania... Nie chciał bym wracać do używania jej inaczej Pokaż całość