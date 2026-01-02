Superlutownica czyli cztery sposoby na transformatorówkę [TOWARY MODNE 300]
Jak usprawnić lutownicę? Jak działa lutownica transformatorowa? Jak przerobić oświetlenie, by świeciło dłużej? Jak chłodzić lutownicę? Dlaczego transformatorówka nie jest zła, a nawet jest dobra?Adam_Smialek
Komentarze (23)
Natomiast w większości sytuacji gdzie początkujący chwyta za lutownice aby połączyć przewody właściwym narzędziem są konektory zaciskane i zaciskacz. Połączenia zaciskane są trwalsze i pewniejsze niż lutowane, ponadto nie trzeba zasilania aby je zrobić, no i zaciskarka zajmuje mniej miejsca niż
Producent funkcjonuje do dzisiaj:
https://www.zdz-lodz.pl/lutownice-transformatorowe-c-1.html
https://www.tme.eu/pl/details/lt-100_obudowa/stacje-lutownicze-czesci-zamienne/zdz/
Ale super się sprawdza jak trzeba przylutować coś szybko pod dziwnym kątem (bo w urządzeniu wiszącym pod sufitem, bez demontażu).... Miałem taką czarną (chyba wcześniejszą wersję, bez przełącznika mocy), przegrzałem ją od zbyt długiego użytkowania... Nie chciał bym wracać do używania jej inaczej