Rosjanie z zakazem startu w Polsce! Jest komunikat MSZ
Rosyjscy skoczkowie nie wystąpią w Pucharze Świata w Zakopanem. MSZ w przesłanym komunikacie jasno przekazało, że sportowcy z Rosji nie mają prawa ubiegać się o wizę. Przepisy nie przewidują wyjątków dla uczestników zawodów sportowych.darosoldier
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
Dziękujemy, Panie Ministrze.
@Petururururu: paraolimpiada brics to po prostu olimpiada brics
A jak o sikorskim to jakie to konsekwencje dla Polski jego działania były?
Żadne. I pewnie o tym wiedział.
@Pytalski_malopolan: Akurat Klapek, Cycolina i Muminy to popularne postacie na tym portalu ( ͡° ͜ʖ ͡°)