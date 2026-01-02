Kraj jak jak kraj. Tak skonstruowany jest świat. Bogaci chcą nie tylko mieć więcej papierków w kieszeni, ale też mieć dostęp do rzeczy, do których nie ma dostępu zwykły człowiek. Kiedy możesz sobie kupić już wszystko co chcesz, przychodzi czas na inne rzeczy. Chcesz robić bez konsekwencji więcej niż inni i to daje ci poczucie wyższości nad innymi. Najpierw poczucie, a potem już wiesz, że jesteś ponad zwykłymi ludźmi.