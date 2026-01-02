Bogaty może więcej, kraj z dykty
Nie milkną echa tragicznych wydarzeń, do jakich doszło 16 sierpnia br. w Młyniskach (woj. lubelskie). Sławomir A, po wpłaceniu poręczenia wychodzi na wolność, a sąd nie obawia się matactwa w sprawie.JestemTuByDrwicZLewakow
Komentarze (29)
najlepsze
Doprecyzujmy:
- sąd nie obawia się matactwa oskarżonego,
- my obawiamy się matactw prawniczyn.
od tysięcy lat tak to działa
Właśnie to jest jego rola, w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna przed samorządem adwokackim za nienależyte prowadzenie obrony.
Ty, ale wiesz, że przy JDG imię i nazwisko to nazwa firmy?
xd