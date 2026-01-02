Moj tata miał raka jelita, żyje na szczęście a 3/4 życia wszędzie chodził z buta, zdrowo się odżywiał, nie palił, nie pil, stresu tez raczej nie miał wiele a i tak zachorował po 60tce. Jedyny nawyk jaki mi przychodzi do głowy który pamiętam to zawsze pil czarna niesłodzona herbatę ale tak czarna jak smoła w sumie to raczej chyba czaj sam bo nie lubi kawy. Przez jego chorobę sam zafiksowałem się troche Pokaż całość