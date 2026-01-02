Aktywności fizyczna może zatrzymać rozwój raka jelita grubego.
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Newcastle wykazało, że zaledwie 10 minut ćwiczeń fizycznych może wywołać zmiany molekularne w krwiobiegu, które hamują rozwój raka jelita grubego i przyspieszają naprawę uszkodzeń DNA.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Artykuł
Dużo ćwiczeń - rak jelita...
Są badania z których wynika, że biegacze ultra i maratończycy mają wyższe ryzyko raka jelita niż reszta populacji. Teraz, że bieganie obniża ryzyko... jeden rabin powie tak, drugi powie nie.
jak przebiegniesz 5km w 20min, i podciągniesz się na drążku 10x bez oszukiwania, to można założyć że jesteś w dobrej formie, nie dasz rady tego zrobić będąc nawet lekko ulany, to wystarczy
Plus powinno się mocno promować choćby najmniejszy ruch typu spacery bo niestety wielu dorosłych nawet tego nie robi