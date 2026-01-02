Polska ma już gorszy rynek pracy niż Hiszpania
Job vacancy rate w Polsce wynosi już zaledwie 0,8%. To oznacza, że na 100 miejsc pracy w gospodarce zaledwie 0,8% jest nieobsadzonych. Zmiana pracy czy wyjście z bezrobocia przez poszukiwanie ogłoszeń jest w takiej sytuacji bardzo trudne. Stare wraca czyli robota tylko po znajomości.galaxico
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
Nie zapomnijmy o ogromnej ilości Ukraińców i Białorusinów. Sam od jakiegoś czasu widzę też inne, dotychczas kompletnie egzotyczne dla mnie kraje - Armenia, Uzbekistan, inne byłe republiki ZSSR. Zdarzają się też przypadki choćby nawet z Brazylii.
Na końcu sam odpowiem na pytanie które za chwilę padnie. Mówię o branży IT.
W 2022 roku miałem 14 zaproszeń do udziału w rekrutacji z czego 8 w Polsce i 6 poza Polską.
W 2025 roku 7 zaproszeń. 2 z Polski 5 z innych krajów.
Myślałem, że to może być kwestia czasem już zbyt dużego doświadczenia ale nie tylko ja ten spadek zauważyłem. Rynek jest wypełniony.
@WrzeCiOna: to popularna strategia wśród spółek IT notowanych na giełdzie, szczególnie tych, które sobie średnio radzą. Dowalają listę ofert, aby pokazać, że się rozwijają, zwiększając zatrudnienie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Sevotumir: abo za przysługi segzualne!