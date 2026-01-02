Minusow brak
Zresztą kara śmierci to w niektórych sytuacjach zbyt delikatna kara. Zostałbym przy dożywociu tylko skupiłbym się by im się zbyt dobrze nie żyło na tym dożywociu.
Tutaj problemem nie jest wysokość kara tylko miernoty w wymiarze sprawiedliwości i przepisy które
@tonawegla:
Taki mechanizm działa tylko tam, AHA.
@Ciasto_z_Truskawkami: Coś w tym złego, że wyroki są szybko? Już nie mówię, że tą kradzieżą batonika to był znany mit.
A jaki efekt odstraszający by był...
:P
@gorzki99: twoje zdanie jest dużo głupsze! Skąd wiem? Ano tak sobie napisałem, nie muszę uzasdaniać chyba skoro ty też nie musisz.
Ps: kary dla łapówkarzy w strukturach państwa, czy dla polityków wyprowadzających pieniądze z budżetu itp powinny być kilkukrotnie wyzsze niż dla zwykłych obywateli. Problem w tym, że spośród tych drugich jakoś nie widuję się wielu skutecznie rozliczonych.