Wszedł do poznańskiego sklepu, wziął dwa piwa i chciał wyjść. Wyciągnął pistolet
Zatrzymany to 48-letni Ukrainiec. Znaleziono przy nim plastikowy pistolet na kulki, którego użył w sklepie. Badanie alkomatem wykazało, że prowadził auto, mając ponad promil alkoholu we krwi. Ma też zakaz prowadzenia pojazdów. Trafił do aresztu. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienieP-v-E
pewnie pan dziennikarz napisał w GPT "panie czat, taka akcja była, pijany 48-letni Ukrainiec wszedł do żabki, wziął dwa browary, nie chciał zapłacić i wyciągnął pistolet na kulki. Napisz artykuł do lokalnej prasy" XD
Bo co to jest 2 piwka w sytuacji gdy mamy mieć ruskie czołgi pod warszawą?
@Latarenko: dziwne macie zwyczaj na wiosce
@CuckolDDonald: oprócz Polaków