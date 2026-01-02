To nie była kampania informacyjna poświęcona wigilii tylko kampania promocyjna Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Zauważyliście, że cokolwiek by nie było zmieniane przez ministerstwo, zawsze jest doklejane jej zdjęcie? Ona sobie tak naszym kosztem akcję promocyjną robi. To nieco podobny sposób do tego co kiedyś robił PIS, też za nasze pieniądze się politycy promowali. Takie zachowania urzędników powinny być piętnowane, bo to jest patologia. Ona przecież nie robi nam żadnej łaski, dostaje za swoją pracę Pokaż całość