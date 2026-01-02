Wydaliśmy 427 tys. zł na kampanię informacyjną poświęconą wolnej Wigilii w 2025
Źródło: odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z 12 grudnia 2025 - https://x.com/RadekKar/status/2007013638884696338Pandamix
@Gandalf_bialy: Ja bym jeszcze dodatkowo odstrzelił bezpłatne gazetki wydawane przez org. podlegające samorządowi, bo to też jest niezła patologia. Niby informujące co tam się w gminie dzieje, a w praktyce służące do promocji rządzącej w
@Khorne_: nie 3 ??
@znowuzapomnialemhasla: REKLAMY POLITYKOW NIEGDY ZA MAŁO, JESZCZE (uups, caps) by wyborcy zapomnieli na kogo głosować ...
A jak zglosi się kobieta, to powiesz, że szukasz kogoś innego.
Gdyby miała to być faktycznie kampania informacyjna to można było zatrudnić lektora do przeczytania.
Już nie mówiąc o tym, że mamy jedne z najniższych podatków.