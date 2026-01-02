Polska ma najwyższy wskaźnik proporcji samobójstw mężczyzn do kobiet w Europie.
W statystykach zakończonych śmiercią nadal dominuje jedna grupa - aż 11 na 13 samobójstw w Polsce dotyczy mężczyzn, co jest najwyższym wskaźnikiem w całej Europie.Bobito
@Black_Rabbit_of_Inle: I to jaki! Prezydent który przygarnął dar w postaci cudzego bąbelka i Premier który wybaczył przygodę z przyjacielem żonie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chłopaki nie płaczą
Chłopaki z okien skaczą
Na początek niech zrównają emerytury i zmienią składy sądów rodzinnych. Ale nie doczekamy się niczego.
Tylko "to mężczyźni sami są sobie winni bo .... " klasyczny argument z d--y feministek i to co ty próbujesz tu robić
tak dobrze widzisz Minister, to nie jest pomyłka
A podstawowa jest taka że ludzie z chromosomami XX są po prostu dla społeczeństwa cenniejsi niż ludzie z chromosomami XY, no ale tego napisać nie wypada ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@snorli12: a komu niby miałoby zależeć żeby mu pomóc? XD
@snorli12: bo tak jest. Tak wygląda po prostu życie mężczyzny.
Mamy nawet równouprawnienie płci, a spróbuj jako mężczyzna zgłosić p-----c domową xD albo zawionskować o wyłączną opiekę nad dziećmi. Powodzenia xD