USA zablokowało im dostęp do najnowocześniejszych maszyn, więc Chińczycy po prostu usiedli i wymyślili, jak zrobić to samo na starym sprzęcie. Zamiast spowolnić ich rozwój, Amerykanie sprawili, że Chiny budują właśnie całkowicie niezależny łańcuch dostaw. Za 5 lat obudzimy się w świecie, gdzie chiński RAM jest nie tylko tańszy, ale i robiony bez oglądania się na patenty z Zachodu