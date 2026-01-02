Chiński przełom w produkcji pamięci RAM
Chińczycy już produkują własne układy pamięci RAM oraz flash, łącznie z kontrolerami dysków nvme. W materiale od asianometry, zobaczycie chińskiego giganta oraz poznacie historię związaną z pamięciami RAMPan_Slon
- #
- #
- #
- #
- #
- 101
- Odpowiedz
Komentarze (101)
najlepsze
@jagoslau: dobrze, że snowden i inni whistlerblowerzy nie udowodnili że amerykanie robią to samo
Przytoczę fragment artykułu o tych słynnych koreańczykach żeby pokazać jaka idiokracja jest obecnie w stanach
Niby AI…
Niech Chiny zaleją rynek swoimi produktami i doprowadzą do widma ruiny cwaniaków.
Może wtedy pamięć 32GB DDR5 nie będzie kosztować 1500 a 500 zł…
@BelkaBec: Wtedy nikt nie kupi. Oni muszą konkurować ceną i to dużymi różnicami bo nikt w cywilizowanym świecie nie kupi chińskich w cenie zbliżonej do zachodnich marek.
Poszli w sprzęt do serwerowni i na tym się głównie koncentrują. AMD lada moment prawdopodobnie ich przeskoczy z takim podejściem.
Pytanie co będzie jak bańka AI strzeli.