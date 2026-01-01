Ten film przebył 4,8 miliarda km, a dotarcie do Plutona zajęło 9 lat
Kiedy w styczniu 2006 roku rakieta Atlas V wynosiła z Florydy sondę New Horizons, Pluton wciąż figurował w podręcznikach jako dziewiąta planeta. Dane przesyłano z prędkością 2000 bitów/s z odległości 3 miliardów mil (ok. 4,8 mld km), wolniej niż modem z lat 90.pasta_alla_carbonara
Komentarze (13)
Akurat na początku lat 90' 2k to byłby całkiem normalny modem, taki IBM 5858 miał MAKSYMALNĄ przepustowość 2400 bps, a Internet rzadko kiedy osiągał wtedy jej połowę.
Dla mnie jest imponujące, że udało się osiągnąć taki bitrate z odległości 4.8 mld km, podczas kiedy obrazek z Internetu w 1991 pobierał się 1.2 kb/s.
Poza tym
Słońce z tej odległości jest kropką, jak inne gwiazdy.