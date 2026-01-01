Pociąg ze 180 pasażerami utknął w zaspach
Kilometr przed stacją Sterławki zepsuła się lokomotywa pociągu do Gdyni. Ze względu na wysoki śnieg 180 pasażerów nie można było wypuścić.ragnarok-asgartus
Sam skład ma niewielkie opory toczenia ... ale dopiero jak pokonasz opory statyczne, co tutaj przy śniegu było by jeszcze trudniejsze.
Druga ważna rzecz, na innym torze nadal mogą jeździć pociągi, więc pchanie składu przez pasażerów było by dość niebezpieczne
XD
Morskie Oko 3 #pdk
Ale Sterławki Wielkie, czy Sterławki Małe?
I czy Sterławki Małe mają stację PKP?
Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi.
@werfogd: mają
https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#10/53.9516/21.5717
@Ciasto_z_Truskawkami: robil, masa pociągów staneła w polach, masa nie wyjechała z stacji
