Można było zatytułować artykuł np. "Zepsuta lokomotywa na trasie Giżycko-Sterławki Wielkie", zgodnie z tym, co napisało w komunikacie na X PKP IC i zgodnie z tym, co faktycznie się wydarzyło - ale "Pociąg ze 180 pasażerami utknął w zaspach" brzmi bardziej dramatycznie, sugerując czytelnikowi, że w tamtych regionach Polski opady śniegu są tak wysokie, że już nawet pociągi nie mogą przejechać. Dodatkowo zdjęcia strażaków i Policjantów okraszone padającym śniegiem i już mamy Pokaż całość