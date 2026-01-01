Akurat autora filmu szanuje ale troche niedoczytał. Format MP3 jak najbardziej jest odporny na bledy transmisji poniewaz uzywa podobnie jak MP2 kontenera MPEG-TS. Glownym problemem adaptacji MP2 i MP3 byly przede wszystkim problemy licencyjne oraz o wiele wieksza zlozonosc obliczeniowa pomiedzy MP3 a MP2. MP2 odtworzy ci spokojnie tani 486 ale juz MP3 wymaga procesora Pentium. MP3 wcale nie był odrzuconym formatem - spisywal sie wysmienicie podczas olimiady w Lillehammer w 1994 Pokaż całość