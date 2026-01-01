Miłość i emocje okazały się trwalsze niż pamięć zdarzeń.

Ciekawe w tym przypadku jest to, że pamięć nie wpływa za bardzo na tożsamość.Gościu był sobą mimo że nic nie pamiętał. Choć w gruncie rzeczy pewnie pamiętał tylko całą świadomą pamięć spychał do nieświadomości.A to jest jeszcze bardziej zagadkowe np. w kontekście wydarzeń gdy widzimy kogoś po raz pierwszy a czujemy jakbyśmy go znali od lat...