Człowiek uwięziony w teraźniejszości. Przypadek, który zmienił neurologię
Każda kolejna chwila świadomości była dla niego jak nowy początek jakby świat pojawiał się po raz pierwszy, bez żadnego połączenia z tym, co wydarzyło się wcześniej. Był przekonany, że kilka sekund wcześniej nie istniał że jego świadomość dopiero co została włączona.mlattari68
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Gościu był sobą mimo że nic nie pamiętał. Choć w gruncie rzeczy pewnie pamiętał tylko całą świadomą pamięć spychał do nieświadomości.
A to jest jeszcze bardziej zagadkowe np. w kontekście wydarzeń gdy widzimy kogoś po raz pierwszy a czujemy jakbyśmy go znali od lat...
Dlatego np. jeśli dziecko zapamięta coś za pomocą dajmy na to wyłącznie ciała migdałowatego (bo ośrodki pamięci semantycznej/epizodycznej jeszcze się całkowicie nie wykształciły), to potem może mieć niewyjaśnione fobie przez resztę życia (będzie się bał, ale nie będzie wiedział dlaczego ani skąd się to wzięło).
Był jeszcze przypadek pana Sołomon Szerieszewski który pamiętał wszystko.
print("o, widzę to pierwszy raz!")
wait(30)
clear_memory()