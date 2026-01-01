Odnoszę nieraz takie wrażenie że diabeł robi sobie z ludzi dosłownie jaja, pewny siebie człowiek który ma wolną wolę łyka jak głodny pelikan wszystko to co jemu się pod nos podsunie, tymczasem Bóg w ludzi wierzy, że dadzą sobie radę i wybiorą mądrze, ale z tego co widać nie wybierają, diabeł wygrywa :). Wskazuje na to że ludzie robią takie głupoty aż wstyd.