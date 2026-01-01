Trójka pracowników akademickich przepisała Mein Kampf
jako feministyczny manifest... Zostali przyłapani dopiero po 20 różnych publikacjach.Neocaridina
Wzięli Mein Kampff, zamiast Żydów wpisali mężczyzn, zamiast partii wpisali feministyczną ideologię i częściami publikowali artykuły naukowe. Specjaliści i naukowcy z dziedzin humanistycznych, nikt się nie skapnął (dopóki sami się nie ujawnili), mało tego, zachęcano ich do pisania jeszcze bardziej radykalnych artykułów odnośnie feminizmu oraz białych ludzi.
A gdy wszystko się wydało, ci sami akademicy, którzy się cieszyli, nagle poczuli się oburzeni, że ich w konia zrobiono
Chyba rozbiliśmy cywilizacyjny bank!
