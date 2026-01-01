Chciała udowodnić, że może swobodnie chodzić po Niemczech. Zaatakowano ją.
Streamerka Kunshikitty chciała udowodnić swojemu czatowi, że może bezpiecznie poruszać się obok grup roześmianych mężczyzn. Nie wyszło. Większość komentarzy pokazuje doskonale, jak nisko jest zawieszona obecnie poprzeczka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kobiet w Niemczech.gerwazy-oko
tak działają przecież media, mówisz coś co nie pasi do interesów władzy jesteś szurem, onucą faszystą czy innym antysemitą. Czemu? bo jak ktoś ma rację i Cie gasi logicznymi argumentami jedyną opcją jest agresja.
Teraz znów się rozkręcają.