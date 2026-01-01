Pijany kierowca zabił kobietę na ścieżce pieszo-rowerowej i uciekł z miejsca wyp
Tragiczne zdarzenie w Ostrowie Wielkopolskim. Nad ranem pijany kierowca wjechał na ścieżkę pieszo-rowerową i potrącił 37-letnią kobietę. Sprawca uciekł, ale został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Miał blisko 2 promile alkoholu.InfoMagazyn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Zatem albo już wyszedł przedwcześnie albo niedługo wyjdzie. Powinien gnić w więzieniu do końca życia.
https://wykop.pl/link/7861929/to-jest-napad
To jest napad!
@JanPustostan:
Pragnę przypomnieć, że te same jednostki się wściekały na Konfiturę, że zwraca uwagę ludziom na to, że jeżdżą po chodniku. No to powodzenia ;)
@bregath: Kłamiesz. Nie może. Jako pieszy również masz obowiązek unikania niebezpieczeństw. Nie możesz spowodować niebezpieczeństwa w ruchu. Nie jesteś świętą krową i nie masz prawa szeryfować.