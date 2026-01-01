Naiwnie pomyślałem że oddam butelki i pójdę załatwić parę spraw No ale z reklamowa butelek tak średnio mi się chcialo
#lidl #systemkaucyjny
Co powinienem zrobić w zaistnialych okolicznościach przyrody? Wrócić do domu, chodzić po sklepach z tą reklamowa pełna butelek, wyp...lic do kosza na śmieci, a może wywieść do lasu?
Osobiście mam to w dupie, że nie pijesz słodkich i możesz 50 groszy dopłacać do wszystkiego. Ale po co, jeśli nie ma efektu. Ja nie zamierzam więcej niż trzeba dopłacać do czegokolwiek. Jak taki charytatywny jesteś to wpłacaj z góry do US nadywżki z dopiskiem darowizna. Albo do miejscowych PSZOków - im wiecznie kasy brakuje.
Więc nic dziwnego że Lidlowi zależy na tym żebyś butelek nie oddał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I dlatego Lidl dawał 10 gr za butelki bez kaucji żeby pokazać jakie to będzie super dostawać kasę "za nic".
Jakby wprowadzić prawo że w przypadku nieczynnego automatu butelki musi przyjąć kasjer bez kolejki
@jbpis: z całą moją nienawiścią do tego głupiego systemu, ale tak jest akurat.
@xGrahir: Nie, masz wyrzucić puszkę do kosza, a 50gr idzie do kasy Orlenu. Tak ma być.