A jak to było skrecone?

Wszystkie z tym samym momentem, czy nie było w ogóle (czyli nakrętka tylko ręką do oporu), czy każde z połączeń było skrecone momentem dla danej klasy śruby?



Bo w sumie trudno powiedzieć co tu jest mierzone.



Tak naprawdę na ścinanie to śruba powinna być w ogóle nie skręcona włożona przez dwa, przesuwające się wobec siebie otwory.