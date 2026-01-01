Test na ścinanie różnych śrub M10 kermitthefrog kermitthefrog z youtube.com dodany: 9 godz. i 38 min temu # technika# ciekawostki# zainteresowania# technologia# nauka 25 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (25)
Są inne śruby do sił ścinających, ale one też wymagają inaczej przygotowanych otworów.
Wszystkie z tym samym momentem, czy nie było w ogóle (czyli nakrętka tylko ręką do oporu), czy każde z połączeń było skrecone momentem dla danej klasy śruby?
Bo w sumie trudno powiedzieć co tu jest mierzone.
Tak naprawdę na ścinanie to śruba powinna być w ogóle nie skręcona włożona przez dwa, przesuwające się wobec siebie otwory.