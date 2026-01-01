Jego głównym postulatem jest ujednolicenie wieku emerytalnego na poziomie 62 lat

Ujednolicenie, ujednoliceniem, ale:jest nie do utrzymania finasowo przez budżet. Za mało podatników na takie rozdawnictwo i ich ilość będzie cały czas maleć.Zrównanie przy około 67 jak w większości państw EU to prawdopodobnie jedyne co jest realne fiansowo, tylko nierealne politycznie, aż system sie rozsypie. A wtedy i tak to wprowadzą, tylko juz będzie za późno.