Kobiety przejdą na emeryturę 2 lata później, a mężczyźni 3 lata wcześniej.
Do Sejmu trafiła petycja mająca na celu wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym w Polsce. Chodzi o ujednolicenie wiekumartty
Komentarze (36)
najlepsze
- patrząc na niektóre wypowiedzi to sam jest kukoldem więc nawet "wewnętrzny Tusk" byłby przeciw
- nastąpiłby incydent kałowy na lewicy i rząd by się rozsypał następnego dnia a nie teraz
- a pewnie Naworcki i tak by zawetował bo Karakan to następny kukold (jak z Nawrockim nie wiem)
jest nie do utrzymania finasowo przez budżet. Za mało podatników na takie rozdawnictwo i ich ilość będzie cały czas maleć.
Zrównanie przy około 67 jak w większości państw EU to prawdopodobnie jedyne co jest realne fiansowo, tylko nierealne politycznie, aż system sie rozsypie. A wtedy i tak to wprowadzą, tylko juz będzie za późno.
skoro mezczyzni ida na emeryture w wieku 65 lat a zyja srednio 71 lat to daje to 6 lat na emeryturze
zeby bylo rownouprawnienie nie tylko nalezy wyrownac wiek emerytalny ale rowniez podwyzszyc go kobietom
#pieklomezczyzn #cuckoldostan
Badajcie się panowie, to podstawa.
aaaaaa.... to kaktus mi się przebija ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Btw, bez jaj - oni chcą wyrównać wiek do 62 lat co przy naszej demografii to nawet nie brzmi śmieszne. O budżecie nie wspomnę.