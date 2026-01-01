Tragiczny sylwester w Szwajcarii. Dziesiątki zabitych a około 100 rannych.
Rośnie liczba zabitych i rannych w wyniku eksplozji w barze w popularnym kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii.Zuiko
Komentarze (68)
najlepsze
"kilkadziesiąt osób uznaje się za zmarłe, a ponad 100 zostało rannych"
Po co pisać takie głupoty które są ze sobą sprzeczne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar_w_klubie_nocnym_w_Permie
To był dwupoziomowy klub, gdzie pożar zaczął się w podziemnej części, a ewakuację utrudniały zadymienie, panika oraz wąskie wyjścia ewakuacyjne.
Większość gości to turyści, którzy przyjechali na sylwestra. Crans Montana to typowa imprezowania dla bogatych.
@dbc4razy: No głupie fajerwerki i 100 trupów https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar_w_klubie_nocnym_w_West_Warwick
Jesli pozno zauwazono ze strop sie tli, potem zlano sprawe, babu uciekly, ktos nie ogarnal ugaszenia tego, myslal ze ktos inny o tym wie itp to zanim dyskoteka pietro wyzej ogarnela pozar to od tego momentu faktycznie wszystko moglo juz leciec szybko
Wiadomo ze tutaj duzo osob musialo popelnic blad i niedopatrzenia, a-----l i dyskoteka nie slyna z wspomagania odpowiedzialnosci ale nikt
@dbc4razy: https://www.youtube.com/watch?v=fsaLCdC3iWw
Takie rzeczy są pokazywane na szkoleniach BHP. Temepratura w pomieszczeniach rośnie drastycznie, w ciągu kilkunastu sekund z 25 stopni do kilkudziesięciu (w zależności od powierzchni, otwartych okien / drzwi etc.).
"- To naprawdę duży bar, ma piętro z ekranami telewizyjnymi, gdzie ludzie oglądają mecze piłkarskie. Na dole pewnie ludzie tańczyli i pili - przekazała Silvia Costeloe."