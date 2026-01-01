Co piąty Polak nie ma oszczędności
Co piąty Polak nie ma oszczędności, a co 12 poradziłby sobie bez pracy maksymalnie 2 tygodnie...kasia-nowak85
Komentarze (94)
najlepsze
Wystarczy, że co miesiąc odłożą 5000 zł, a po roku uzbiera się prawie 60k. To wciąż niewiele, ale po 10 latach będzie z tego jakiś pieniądz.
Można też pomnażać te pieniądze poprzez inwestycje na giełdzie. Za mało na inwestycje w nieruchomości, ale na jakieś akcje czy krypto w małej skali wystarczy.
I nie mówcie, że się nie da tych 5k zł odłożyć. Wystarczy zamiast na Karaiby dwa
I może to jeszcze wina ludzi, że mając pensję 5k netto nie mają 30k oszczędności?
Nie dajcie sobie wmawiać poczucia winy.
1.) Kup mieszkanie za 15 000 /m2.
2.) Posiadaj (ubierz, wyżyw, wyszkol, zaopiekuj, pokupuj zabawki) dwójkę a najlepiej trójkę dzieci aby nie było tragedii demograficznej.
3.) Tragedia jednak jest więc pracuj na dziadków samemu nie oczekując wysokiej emerytury.
Jak jeszcze jest w miarę atrakcyjna to wystarczy z 10 godzin na tinderze i może wprowadzić się do mieszkania w centrum Warszawy.