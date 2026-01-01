Afera z dofinansowaniem magazynów energii. Mieszkańcy okręgu ministra klimatu ma
Dofinansowania na magazyny energii nie są z góry przyznawane za samo wypełnienie wniosku. Zauważono olbrzymią dysproporcKekistaniRefugee
Mieliśmy przedsmak przy KPO z kim do czynienia mamy.
@dziacha: "nieproporcjonalnie rozdysponowują aktywa" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czy neuropa zakopie ten paszkwil?
LUDZIE ZADOWOLENI ŻE PAŃSTWO DAŁO IM PIENIĄDZE XDDDDDD
@Nic_tu_po_mnie: no ale przecież pis miał 8 lat żeby odkopać aferki
1. dystrybutorzy/importerze magazynów energii udają że jest rok 2013 z cenami ogniw do nich
2. dopłaty to zawsze droga do wałków, biurokracji, burdelu
tam gdzie słychać słowo DOPŁATA zaraz pojawiają się patologie - i tak tutaj w tym wypadku się takowa pojawiła
robisz raz 5% a raz 7% i tak po 4 latach cwaniackie sieci handlowe by w------y chleb 100%
każde grzebanie powodu patologie i próby dorobienia się na tym przez kogoś