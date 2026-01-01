23-latek z Ukrainy zatrzymany na Okęciu. Z zagłuszarkę fal radiowych
Na warszawskim lotnisku Okęcie zatrzymano 23-letniego Ukraińca z urządzeniem do zagłuszania fal radiowych. Sąd aresztował go na miesiąc. Prokuratura bada, czy mógł zagrażać bezpieczeństwu ruchu lotniczego.federiczii
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 162
- Odpowiedz
Komentarze (162)
najlepsze
Będzie zagłuszał ruskie drony na froncie.
A i to nie jest pewne.Ostatnio przeszli na światłowodowe,i Ukraińcy chwalili się dronem światłowodowym o zasięgu bodajże do 70km.Problem w tym,że jest to odpowiedź na takie same ruskie.To oznacza,że obie strony mogą już niszczyć czołgi czy transportery wroga w odległości 70 km od linii frontu.Jak zacznie się niszczenie sprzętu tak daleko od linii frontu a w przyszłości może dalej
Nazwisko pani Atlety oczywiście przypadkowe xD
@eSUBA94:
@eSUBA94: Ukraińcy, nieuku.
@eSUBA94: na Telegramie, bo chodzi o nazwę aplikacji, a nie wiadomość przesyłaną telegrafem, nieuku.
I nie twierdzę, że nie powinno się uciekających ludzi wpuszczać. Po prostu powinno się ich sprawdzić, bo to nie było tak, że byliby zagrożeni stojąc w kolejkach na granicy.
@Blaskun: Dokładnie. Bo okazuje się, że masowo wpuściliśmy jakichś pieprzonych dywersantów.
A co to niby za argument, że działają na zlecenie ruskich? To nie mają własnego rozumu i atakują kraj, który dał im schronienie i sowicie (w stosunku do swojego PKB) wspiera ich ojczyznę?
WTF, zwyczajnie nie rozumiem tego usprawiedliwiania (╯°□°）╯︵ ┻━┻
@TrionicSe7en: A ja bym mu socjal dał a co! (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞