Skrót:



To wideo od Veritasium to niemal godzinna odyseja przez najbardziej absurdalne wyzwania inżynieryjne, z jakimi kiedykolwiek zmierzył się nasz gatunek. Derek Muller analizuje maszynę do litografii EUV (Extreme Ultraviolet) firmy ASML, która kosztuje około 400 milionów dolarów i jest jedynym powodem, dla którego prawo Moore’a jeszcze nie upadło. Przygotuj się na gęsty od technicznych detali opis, bo to, co dzieje się wewnątrz tego urządzenia, wymyka się zdrowemu rozsądkowi.



Ściana, w którą uderzyła ludzkość

